Dronele Wing au început să livreze colete la domiciliu

23:00

Prima pagină a fiecărui ziar din Australia a fost cenzurată în cadrul unei campanii împotriva eforturilor guvenelor federale de a penaliza informatorii și chiar de a incrimina jurnalismul, relatează The Guardian. „Cînd Guvernul îți ascunde adevărul, ce vrea să mușamalizeze?”, este mesajul transmis de ziarele australiene. Campania a fost condusă de coaliția Australia’s Right to Know (in trad. –