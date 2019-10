Start perioadei de încălzire în Capitală. O dispoziție, în acest sens, a fost semnată astăzi

11:40

Cel de-al doilea film „Maleficent”, „Mistress of Evil”, cu Angelina Jolie, Elle Fanning şi Michelle Pfeiffer în distribuţie, a debutat pe primul loc în box office-ul nord-american de weekend. Lungmetrajul fantasy „Maleficent: Mistress of Evil” a generat, la debut, încasări de 36 de milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com. Regizat de Joachim Rønning, filmul le are […] Articolul (VIDEO) TOP Cinema: Cinci cele mai vizionate filme în weekend apare prima dată în Cotidianul.