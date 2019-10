Aceste sate și comune din raionul Cimișlia și-au ales primarii din primul tur!

15:10

Din cele 28 de primării din raionul Briceni, 18 Primari au fost aleși din primul tur – arată o analiză efectuată de CURENTUL. Astfel, cei mai mulți primari în raionul Briceni sunt de la PSRM: or. Briceni – Vitalii Gorodinschii (80,95%), com. Colicăuți – Lilian Țapu (73,37%), com. Medveja –Anatoli Ostafii (71,30%), com. Bogdănești – […]