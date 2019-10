Primar de-o viață. Cel mai vârstnic edil din Moldova e de la nord

13:20

A venit să-și exercite dreptul la vot, dar, surpriză, nu a fost găsit în lista de bază de alegători. Liderul Partdiului Partidul Nostru și candidatul PPN la funcția de primar al municipiului Bălți, Renato Usatîi, a fost căutat de membrii biroului electoral în sistemul electronic, însă nu a fost găsit. Acesta a fost nevoit să aștepte câteva minute pentru a se clarifica situația. Până la urmă, Usatîi a fost înregistrat pe listele suplimentare și a putut face alegerea, transmite TV8. Astăzi am votat pentru prezentul și viitorul orașului Bălți. Am votat pentu fapte concrete, pentru transparență, am votat pentru continuarea schimbărilor”, a menționat […]