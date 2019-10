Vama: Peste 475 milioane de lei, încasați la buget timp de o săptămână

16:10

Curtea Constituțională a declarat neconstituționalitatea mai multor prevederi din Codul Penal, inclusiv a unor sintagme care agravează pedepsele pentru judecătorii care pronunță decizii contrare legii – soldate cu ”urmări grave” sau pentru funcționarii care săvârșesc abuz de serviciu, soldat cu ”urmări grave”, transmite BIZLAW.md Mai exact, Curtea a decis să declare neconstituționale următoarele prevederi din Codul Penal: ”soldate cu alte urmări grave” – art. 189, alin. (3), lit. f). Articolul vizează infracțiunea de ”șantaj”. ”soldată cu urmări grave” – art. 307, alin. (2), lit. c). Articolul vizează ”pronunţarea cu bună-ştiinţă de către judecător a unei hotărâri, sentinţe, decizii sau încheieri contrare legii”, iar prevederea declarată neconstituțională agravează pedeapsa. ”soldată cu urmări grave” – art. 327, alin. (2), lit. c). Articolul vizează ”abuzul de putere sau abuzul de serviciu”, iar prevederea declarată neconstituțională agravează pedeapsa. ”alte urmări grave” – art. 329, alin. (2), lit. b). Articolul vizează ”neglijența în serviciu”, iar prevederea declarată neconstituțională prevede pedepse mai dure pentru această infracțiune. ”intereselor publice sau” – art. 329, alin. (1). Articolul vizează ”neglijența în serviciu”. ”acţiunile prevăzute la alin. (1), soldate cu urmări grave” – art. 335, alin. (1)1. Articolul se referă la ”abuzul de serviciu”, iar prevederea declarată neconstituțională prevede pedepse mai dure pentru acesta. Hotărârea Curții a fost pronunțată în baza mai multor sesizări, conexate într-o singură cauză. În cazul art. 307, care se referă la ”pronunţarea cu bună-ştiinţă de către judecător a unei hotărâri, sentinţe, decizii sau încheieri contrare legii” au fost depuse circa 11 sesizări de către avocații judecătorilor implicați în unul dintre cele mai răsunătoare dosare – ”Laundromat”. Prevederea declarată neconstituțională prevede pentru aceștia pedepse cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani. Până la pronunțarea Hotărârii Curții, dosarele magistraților au fost suspendate. Avocații care au ridicat sesizările, au invocat neclaritatea și imprevizibilitatea sintagmei ”urmări grave”. Motivarea și Hotărârea Curții urmează a fi publicate pe pagina instituției. Decizia se consideră în vigoare din 17 octombrie. Odată cu pronunțarea Hotărârii, Curtea a formulat și o Adresă către Parlament cu solicitarea de perfectare a legislației penale. Anterior presa a scris despre faptul că Veaceslav Platon a pregătit 10 milioane USD pentru reprezentanții actualei guvernări, care îl vor ajuta să iasă din închisoare. Despre vizitele de lux de care are parte Platon în închisoare odată cu schimbarea puterii de la Chișinău, presa a relatat și despre câteva vizite ale fostului deputat PSRM, Vladimir Țurcan în penitenciarul nr. 13. Acest fapt a fost confirmat chiar de către socialist. La scurt timp după aceste vizite la Platon, Țurcan ajunge judecător al Curții Constituționale, apoi președinte al Înaltei Curți. sursa:actual.md