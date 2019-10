Protecție socială pentru militari

20:30

Candidatul PSRM pentru funcția de primar general al Capitalei, Ion Ceban, și-a exprimat votul la alegerile locale generale la ora 10:00. El a declarat că municipiul Chișinău trebuie să devină un oraș modern, de care toți să se mândrească. • "Am votat ca Chișinăul să se dezvolte, am votat pentru un oraș amenajat, frumos, curat, confortabil și modern. Am votat ca să se mândrească de acest oraș de la cei mici până la cei mari. Știu că este posibil acest lucru. Am votat ca să vină această schimbare...