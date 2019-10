Pluralism găgăuz / Candidatul PSRM câștigă alegerile din mun. Comrat cu 94,58%

14:00

Cu siguranta ati avut cosmaruri si, poate, unele dintre ele s-au repetat, in timp. Vrei sa stii cum pot fi interpretate visele?1. Pici la un examen sau nu poti rezolva o problemaChiar daca anii de scoala au trecut demult, mai poti avea cosmaruri legate de picarea unui examen sau ceva asemanator. In mod subconstient, anxietatea de a nu trece un examen important inca exista, iar nota pe care o obtii are si ea insemnatatea ei.Daca nu treci examenul poate insemna ca te gandesti daca meriti sau nu anumite lucruri din viata ta. Daca faci o analiza a trecutului si estimezi toate dorintele si nevoile tale, ai fi satisfacut de rezultatul de-acum? Presupunand ca raspunsul este “DA”, insa in vis ai luat o nota prea mica, se poate spune ca visul tau reflecta o negare a ceea ce ai acumulat pana in prezent.2. Pierzi sau se darama o casa sau alta proprietateCasele din visul cuiva inseamna o persoana. Fata casei este respectul tau fata de acea persoana, interiorul este eul tau interior.Daca acea casa sau alta proprietate este stricata dau pradata in vis, poate reflecta faptul ca sentimentele tale sau integritatea ta sufleteasca au de suferit. Poate te simti inselat de cineva, sau ceva pe care tu il apreciezi foarte mult este in pericol.