În șapte municipii alegerile au fost câștigate din primul tur

Jurnalist: „Ce buget are în acest an capitala?”Ion Ceban: „3,9 la venituri, 4,2 la cheltuieli”.Jurnalist: „În ce an a fost fondat Chișinăul?”Ion Ceban: „17 iulie 1436, prima atestare”.Jurnalist: „Cum se numește imnul Capitalei?”Ion Ceban: „Orașul meu din piatră albă.”Jurnalist: „De cine a fost scris?”Ion Ceban: „Evident ca de marele compozitor Eugen Doga.”Jurnalist: „Cîte sectoare ale Capitala?”Ion Ceban: „5 sectoare, 18 suburbii și 35 de localități”, a răspuns Ion Ceban.