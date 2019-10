100% procese verbale – procesate! Rezultatul acumulat de Renato Usatîi!

12:00

Liceul Teoretic „Ion Creangă" din s. Hârbovăț, r-nul Anenii Noi; Grădinița nr. 14 din or. Cahul; Grădinița din s.Tuzara, r-nul Călărași; Grădinița nr. 5 din or. Comrat și Școala Profesională din or. Orhei vor beneficia de granturi din partea Guvernului Japoniei, prin intermediul Programului pentru Securitatea Umană „Kusanone", informează PROVINCIAL. Astfel, Liceul Teoretic „Ion Creangă" […]