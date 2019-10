Alegeri parlamentare în Elveția: ccologiștii au înregistrat câștiguri importante

06:40

Bălți și Orhei, două orașe dominate de doi politicieni controversați, care continuă să conducă de la distanță administrațiile locale: Renato Usatîi, președintele Partidului Politic „Partidul Nostru” și Ilan Șor, liderul fugitiv al partidului omonim. Spre deosebire de Ilan Șor, Usatîi a candidat din nou la funcția de prima al municipiului Bălți și, potrivit rezultatelor preliminare, a ieșit învingător din primul tur. În duminica alegerilor locale, Valentina Ursu a fost la Bălți și a stat de vorbă cu locuitorii orașului: – „Se luptă aici două partide de stânga și dacă unul pierde, pierde și influența nu numai în nord, chiar și pe nivel de republică. Această regiune este strategică pentru „Partidul Nostru” și ei se tem să nu piardă această regiune și influența, pentru că partidul acesta înseamnă cred că și o pierdere la nivel de republică.”Europa Liberă: Prin ce s-ar deosebi guvernarea locală în frunte cu Renato Usatîi de cea în frunte cu dl Nesterovschi?– „Este greu de spus, pentru că trebuie de văzut. Retorica diferă puțin, pentru că mai agresivi sunt cei din Partidul Socialiștilor. Ei mai mult atacă, pentru că așa este firesc pentru un partid din opoziție. Aici, la nivel local, ei au o poziție mai comodă pentru atac. Dl Renato Usatîi și „Partidul Nostru” sunt în poziția celor care se apără, pentru că au fost la guvernare și ei trebuie să răspundă pentru ceea ce au făcut aici, la Bălți.”Europa Liberă: Unii dintre cei cu care am discutat au spus că votul geopolitic decide totuși cine câștigă alegerile acestea aici, în municipiul Bălți. Așa să fie?– „În mare parte, da. Chiar și dacă noi analizăm lupta aceasta din campania electorală, vedem că în critica reciprocă nu apar problemele locale, dar apare întrebarea relațiilor cu Rusia, pentru că aici, la Bălți, electoratul este pro-stânga și pro-Rusia și de aceea nu drumurile proaste, nu infrastructura învechită sunt discutate, dar este discutat ce a făcut Renato Usatîi în Rusia – a participat el la „laundromat” sau nu – sau ce are Dodon cu Alexandr Nesterovschi. Iată asta e.”Europa Liberă: Ce povară cade pe umerii celui care ajunge în fotoliul de primar?– „Povara o să fie situația din Consiliul municipal, pentru că acolo presupun că n-o să fie puterea care o să aibă controlul absolut asupra Consiliului local...”– „Așteptăm schimbări mari, să dispară corupția, să apară lefi bune, pensii bune, să se întoarcă tineretul nostru acasă, să-i așteptăm cu drag. Așteptăm schimbările, să vină oameni conștiincioși, să vadă lumea cum trăiește împrejur, să coboare și la nivelul cel de jos...”Europa Liberă: A fost greu să știți cui să-i dați votul?– „Noi am venit cu candidatul nostru de acasă și n-a fost greu. Suntem de aici din oraș de mulți ani, îi cunoaștem pe toți, le cunoaștem toate ajunsurile și neajunsurile, cine și ce...” Europa Liberă: Aici, la Bălți, mereu au câștigat cei care reprezintă stânga politică.– „Culorile nu s-au diferențiat, au fost una și aceeași. Aici la noi, la Bălți, îndeobște hotărăsc culorile geopolitice mai mult.”Europa Liberă: Și acest vot al Dvs. a fost unul geopolitic?– „La mine nu a fost niciodată geopolitic. Să vă spun care este neajunsul cetățenilor Bălțiului, că toată vremea se votează pentru omul nostru („наш человек”), nu se uită ce el hotărăște, ce are să facă pentru oraș, ce pricepere are, din ce sferă este, cine sunt consilierii lui. Și votează, eu socot că greșit, votează pentru omul nostru, nu votează pentru succese.”Europa Liberă: Pentru ce ați dat votul?– „Pentru o altă abordare în privința managementului administrativ din orașul Bălți, pentru alte persoane, alte fețe, alte capacități și pentru mai multă transparență și corectitudine în distribuirea banilor publici.”Europa Liberă: Ați votat persoana, partidul, platforma?– „Am votat mai mult persoana.”Europa Liberă: Votul rămâne a fi unul geopolitic aici, la Bălți?– „Rămâne a fi, deoarece în jur de 70% tradițional plus-minus sunt oferite partidelor care pledează pentru apropierea de Rusia, relații bune, strategice cu Rusia, cu CSI. Doar în jur de 30% de voturi la Bălți sunt oferite partidelor care pledează pentru apropierea de Uniunea Europeană sau de Vest.”– „Când a fost Renato, el a început bine, dar pe urmă, ce s-a întâmplat, că pe dânsul au prins a-l urmări. Eu vreau un primar care să fie gospodar. El a început, a început tare bine atunci, dar pe urmă dacă...”Europa Liberă: Și azi pe cine îl simpatizați mai mult?– „Pe alții nu simpatizez pe nimeni dintr-aiștia.”Europa Liberă: Votanții de aici au sugerat că favorit rămâne a fi Renato Usatîi. El a mai avut un mandat, nu și l-a dus până la capăt. De ce este atât de mult sprijinit de alegători? – „Renato Usatîi a venit și el cu niște explicații. Probabil că electoratul pe care l-ați întâlnit Dvs. a rămas satisfăcut de explicațiile lui; mai există și o victimizare și eu consider că este corect și normal ca pe stânga să fie mai multe partide. Și dacă Bălțiul va genera un primar care reprezintă un alt partid de stânga, eu cred că asta va demonstra, în primul rând, democrația. Noi nu trebuie să uităm că municipiul Bălți este al doilea după Chișinău, este un pol al nordului care, de fapt, are și el o imagine destul de bună și aici, dacă va avea loc o guvernare eficientă, nu contează din partea cărui partid vine primarul.”Europa Liberă: Bălțiul din 2023 va arăta diferit de Bălțiul din 2019? – „Eu îmi doresc ca acest Bălți în 2023 să fie plin de oameni tineri, să fie cu drumuri mai calitative și cu oameni mai înstăriți din punct de vedere financiar. Asta ar putea rezolva și multitudinea de viziuni. Deci, noi, dacă vom reuși să adăugăm bani în punga Bălțiului și în punga fiecărui cetățean din Bălți, eu cred că el va avea timp suficient să se mai informeze, să mai citească din istorie, să mai vadă cum trăiesc alte civilizații și să-și mai schimbe părerea.”Europa Liberă: Votul rămâne a fi unul geopolitic?– „Da! Da, pentru că cel puțin doi concurenți mizează pe Rusia, așa, sau ceilalți, de exemplu, indică Uniunea Europeană.”Europa Liberă: Tocmai cei care vor ieși în turul doi mizează?– „Mă tem că da. Mi se pare că în turul doi vor ieși totuși acești doi – Nesterovschi și Usatîi.”Europa Liberă: Pe dvs., localnicii, cât de mult vă preocupă administrația publică locală și felul cum încearcă să rezolve problemele urbei și care sunt cele mai arzătoare probleme care își așteaptă soluția?– „Stau în orașul acesta din ‘80, deci destul timp ca să-mi pese. Firește, și pe ceilalți pe câți îi cunosc, și-i cunosc pe foarte mulți, sigur că le-ar plăcea să trăiască într-un oraș, hai să-i spunem, european, nu numai ca geografie. Multe sunt problemele și prima care ar fi – drumurile. E o chestiune care cred că sare în ochi și mai glumeam odată că Bălțiul are putere în mai multe bălți. Și administrația alege – și se vede aici cu ochiul liber, nu mă tem s-o spun – elementul de corupție odată ce nu au un plan strategic de a renova în fiecare an străzi întregi, ci a le cârpi, a le plomba și banii iată așa se macină. Usatîi a pornit un proiect și pe jumătate l-a încheiat, vorbesc de reabilitarea străzii Ștefan cel Mare, dar rămân și în cartiere, și alte multe lucruri – apa, problema apei potabile, pentru că există acest apeduct Soroca-Bălți foarte vechi, uzat, nemaivorbind deja de calitatea apei din Nistru și era problema fântânilor arteziene care la un moment dat au fost conservate. Există adică și problema apei, problema canalizației, fiindcă sunt foarte multe zone, mai ales de la suburbii, unde povestea asta nu este. Din punctul meu de vedere, nu există o imagine foarte clară a unui oraș care să aibă o identitate prin clădirile pe care le are...”Europa Liberă: Ce priorități ar trebui să aibă viitorul primar aici, în municipiu?– „În primul rând, ar trebui să atragă fonduri extrabugetare în municipiu și cei puțini bani pe care noi îi avem în municipiu să-i administreze cu grijă și pentru oameni, pentru că acum la noi de mii de euro se cumpără flori, se fac băi publice, se duc banii, dar sunt anumite lucruri care indică faptul că nu se ascultă cetățeanul și nu se duce banul public la necesitatea reală a cetățenilor.”Europa Liberă: În municipiu, aici, votul rămâne a fi unul geopolitic?– „Eu zic că totuși îi geopolitic, dar, nu știu, ne place show-ul, ne plac oamenii care se suie în copac, se dau din copac, urmărim circ, dar nu votăm administratori competenți, care au să facă totul pentru oameni, au să aducă efect maxim din resurse minime. Iată de asta este nevoie în toate localitățile. Dar noi votăm circul, noi votăm... unul cu crucea se duce, unul s-a suit în copac, unul a făcut un concert. Nu știu ce gândim.”Europa Liberă: Bălțiul de peste patru ani se va deosebi de Bălțiul de azi?– „Eu tare sper, dar semnele arată că nu. Să vedem, poate greșim.”