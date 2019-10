Află cine se vor „duela” în turul doi pentru primăria municipiului Soroca

10:50

La aproape două luni de la inaugurarea havuzului, de către municipiul Soroca, prețul acestuia rămâne un secret apărat de funcționari. Nu am primit răspuns la cererea de informații nici în timpul construcției acestuia și nici acum. Prin septembrie am încercat să aflăm și ni s-a spus că prețul construcției poate fi dat doar după o […] Post-ul NO COMMENT: Cât ne-a costat havuzul din Parcul „Grigore Vieru”? apare prima dată în Observatorul de Nord.