Tara Galilor a obtinut bilet in semifinala campionatului Mondial de rugby, care se desfasoara in Japonia. Sportivii i-au invins, in ultimele minute de joc, pe adversarii din Franta - VIDEO

Tara Galilor a obtinut bilet in semifinala campionatului Mondial de rugby, care se desfasoara in Japonia. Sportivii i-au invins, in ultimele minute de joc, pe adversarii din Franta - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md