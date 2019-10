Rusia: Arestări după ruperea unui baraj, soldată cu 15 morți

11:50

„Eu am votat pentru un oraș care să aibă în sfârșit un plan urbanistic general care să încadreze suburbiile. Am votat pentru un oraș curat, plin de viață, românesc și european”, a spus candidatul PUN. Octavian Țâcu a mai declarat: „Pentru prima oară în viața de când votez pentru orașul Chișinău nu am mustrări de conștiință. Nu votez răul cel mai mic, votez pentru cineva care o să răspundă în fața mea pentru toate lucurile pe care le-a promis și nu le-a făcut”. Totodată acesta este convins că se...