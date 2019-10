SERGIU BURLACU: ,, AM DECIS SĂ CONTRIBUI PRIN VOTUL MEU LA UN ORAȘ ÎN CARE SĂ VREM SĂ TRĂIM”

15:30

Trei elevi din clasa a XI-a de la Liceul „Mircea Eliade” au fost snopiti in bataie in plina zi intr-un local din centrul capitalei. Incidentul a avut loc vineri, 4 octombrie, iar in urma incaierarii, minorii au avut nevoie de ingrijiri medicale. Camerele de supraveghere instalate in local au surprins momentele in care cei trei […] Сообщение Elevii de la două licee din capitală s-au bătut în plină zi în fața unui local появились сначала на BTV.