Alegeri la Bălți: atmosferă prielnică, dar cu multă dezamăgire pe fețele localnicilor

Alegerile locale de duminică sunt primul test electoral după venirea la guvernare a coaliţiei dintre Partidul Socialiștilor și Blocul ACUM (PAS plus PPDA), cu intenția declarată de a „dezoligarhiza” țara. Alegătorii sunt chemaţi să aleagă 898 de primari şi 11.580 de consilieri locali pentru un mandat de patru ani, în cele 32 de raioane ale țării și în municipiile Chișinău și Bălți.Deși Comisia Electorală Centrală a constituit circumscripția electorală nr. 3 pentru localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender, alegerile locale în această circumscripție, precum și în alte trei localități de pe malul drept al Nistrului nu vor avea loc, deoarece acestea se află sub controlul administrației de la Tiraspol, nerecunoscută de autoritățile de la Chișinău (alegeri.md). Centrele de votare s-au deschis la 7 dimineața și se vor închide la ora 21.00.Conform datelor disponibile public și verificabile, din cei 898 de primari aleși cu patru ani în urmă, cel puțin 464 de primari și-au schimbat afilierea politică între anii 2015–2019.Din cei 898 de primari aleși cu patru ani în urmă, jumătate și-au schimbat afilierea politică între anii 2015–2019...După venirea la putere a Partidului Democrat, aproape jumătate din primari au migrat spre acest partid (alegeri.md) ca după plecarea de la putere a democraților, în iunie 2019, 134 de primari să părăsească partidul, revenind fie la partidele de origine din 2015, fie afiliindu-se la alte partide (Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT”).La Bălți sunt 11 candidați înscriși în cursa pentru primărie, dar lumea cu care a stat de vorbă Valentina Ursu pe stradă se așteaptă la revenirea totuși a lui Renato Usatîi, liderul formațiunii politice „Partidul Nostru”.Europa Liberă: Valentina, care este atmosfera la Bălți în această zi de alegeri locale?Valentina Ursu: „Este o atmosferă prielnică, dar multă dezamăgire citesc pe fețele localnicilor. Cei cu care am reușit să discut până la această oră spun că sunt nume cunoscute înscrise în cursa electorală, dar prea puțin cunosc despre aceste persoane care doresc să ajungă în fotoliul de edil al municipiului. Puțini din cei cu care am discutat eu cunosc platformele electorale ale celor care vor să ajungă primari, dar alegătorii de aici vorbesc despre mai multe probleme ale urbei care așteaptă rezolvare ani la rând – drumuri de calitate, transport modern, canalizare, amenajarea spațiilor publice. Într-un cuvânt, vor trai prosper, vor o viață decentă, vor o schimbare.Foarte mulți din cei cu care am reușit să discut vorbesc despre nevoia stârpirii corupției, căci, în opinia lor, în majoritatea instituțiilor publice corupția e simțită. Cel mai mult oamenii vorbesc despre nevoia deschiderii locurilor de muncă, despre majorarea pensiilor și salariilor. Spuneam că în cursă sunt mai mulți concurenți, iar bălțenii cred că șanse reale de a ajunge în turul doi au doi, ambii reprezentând stânga politică.”Europa Liberă: Și anume?Valentina Ursu: „Ceea ce aflu de la alegătorii din Bălți este că șansele cele mai mari le are Renato Usatîi, cel care a mai câștigat o dată mandatul, dar a fost întrerupt.Și reprezentantul Partidului Socialiștilor ar putea să acumuleze multe voturi, iar pe de altă parte discut și cu bălțeni care spun că ar vrea în sfârșit și la Bălți să fie echilibru și să câștige și un candidat care ar reprezenta eșichierul de centru-dreapta. Și tot de la cei cu care am discutat aflu că votul rămâne a fi unul geopolitic...”Europa Liberă: Geopolitic în ce sens?Valentina Ursu: „Pentru că orientarea estică ar fi preferința multora din cei care locuiesc în acest municipiu, dar până la urmă tot de la ei aflu că Moldova ar trebui să aibă o relație bună și cu Estul, și cu Vestul și că cei care vor ajunge să administreze treburile municipiului Bălți ar trebui să se concentreze mai mult pe fapte și să nu facă prea multe promisiuni. Secțiile de votare se vor închide la ora 21.00, iar la cele 59 secții de votare sunt așteptați peste 100 de mii de alegători de aici din municipiul Bălți.”

