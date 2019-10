Alegeri 2019: Exprimarea votului de către candidatul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova la funcția de primar al municipiului Chișinău, Ion Ceban

10:20

Au izbucnit violențe, vineri seara, la Barcelona, între protestatari și forțele de ordine, după ce sute de mii de oameni au participat la un miting uriaș în Barceelona, la apelul celor care militează pentru separarea de Spania.Pe măsură ce s-a lăsat noaptea, confruntările au devenit tot mai violente. Este un haos total în centrul Barcelonei, unde sunt incendiate mașini, pubele de gunoi și se trage cu gaze lacrimogene.Protestatari mascați s-au încăierat vineri cu poliția în centrul Barcelonei, atacând cu pietre și alte obiecte contondente în jandarmii care erau desfășurați pe stradă. Pubele de gunoi au fost aduse pe stradă și incendiate. [EN] Due to a group of protesters currently stationed in front of the Basilica, blocking the entrance, we can’t ensure visitors will have access to the grounds.We hope the situation will return to normal as quickly as possible. (1/3)— La Sagrada Família (@sagradafamilia) October 18, 2019