LIVE TEXT // Cum se desfășoară alegerile locale în Republica Moldova

18:40

PE SCURT Oamenii de știință din Australia au dezvoltat un nou compus chimic bazat pe aur, care ucide celulele afectate de tumori de 24 de ori mai eficient decât terapia standard. Biologii americani au descoperit un nou „hormon al stresului”, iar un grup de cercetători au constatat că un parazit din pădurile tropicale ar putea fi […] The post Aurul ucide cancerul, iar un parazit din pădurile tropicale protejează împotriva HIV. Ultimele noutăți medicale appeared first on Moldova.org.