Legislativul britanic a decis astăzi să amâne votul asupra acordului privind Brexitul

În regia lui Joachim Ronning ('Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales', 2017) şi cu Elle Fanning şi Michelle Pfeiffer completând un trio feminin de protagoniste, 'Maleficent: Mistress of Evil' ('Maleficent: Suverana Răului') prezintă înfruntarea dintre regina Ingrith (Pfeiffer) şi Maleficent (Jolie) după ce prinţesa Aurora (Fanning) este cerută în căsătorie de prinţul Phillip (Harris Dickinson). 'Maleficent', filmul original, a avut un mare succes la public şi a generat încasări în întreaga lume de 785 milioane de dolari. Cu Rosario Dawson şi Zoey Deutch nou venite în echipă, 'Zombieland: Double Tap' îi prezintă pe Wichita (Emma Stone) şi Columbus (Jesse Eisenberg) trăind ca un cuplu alături de Tallahassee (Woody Harrelson) şi Little Rock (Abigail Breslin), cu care au dezvoltat o relaţie specială şi apropiată gen tată-fiică. Printre premierele limitate care ajung pe ecrane în acest sfârşit de săptămână se numără şi filmul lui Taika Waititi, cunoscut pentru a fi regizat 'Thor: Ragnarok' (2017), care revine de data aceasta cu 'Jojo Rabbit', un film ce aruncă o privire neobişnuită şi satirică asupra celui de-al Doilea Război Mondial şi regimului nazist. Alături de însuşi Waititi Taika, în film mai joacă Scarlett Johansson, Sam Rockwell, Rebel Wilson şi Stephen Merchant. Un copil german (Roman Griffin Davis), atât de îndoctrinat de ideile naziste încât prietenul său imaginar este un Hitler hilar (Waititi), va vedea cum întreaga sa lume este dată peste cap, când descoperă că mama lui (Scarlet Johansson) ascunde în pivniţa casei o tânără evreică (Thomasin McKenzie). Din oferta limitată a weekendului face parte şi 'The Lighthouse', o dramă în alb-negru cu accente horror, propusă de regizorul Robert Eggers ('The Witch', 2015). Willem Dafoe şi Robert Pattinson îşi măsoară forţele în această poveste misterioasă, care se petrece în ultimii ani ai secolului al XIX-lea şi care îi are în centrul său pe doi păzitori ai unui far aflat într-un loc izolat de restul lumii.