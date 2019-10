Sondaj / La 30 de ani de la comunism, Europa de Est este împărțită la capitolul democrație

14:40

PE SCURT Downsizing este un film de ficțiune, de satiră, în care regizorul face glume pe seama unor oameni care decid să se micșoreze pentru a consuma mai puțin, pentru a salva planeta, pentru a fi mai buni pentru natură, transmite theguardian.com PE LUNG Alexander Payne se îndepărtează, doar puțin, de modul său realist de […] The post Un film satiră arată o lume în care oamenii au decis să se micșoreze ca să salveze planeta appeared first on Moldova.org.