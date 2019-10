Sărbătoare dublă

19:10

"35 de ani mai tîrziu, am găsit-o la fel așezată în fața pianului și înconjurată de copii. Am recunoscut-o pe Irina Prodan, la fel de dedicată muncii sale, azi la matineul fiului meu. Parcă mai ieri, eram eu piciul care cuminte asculta de tot ce spune ea, pentru a demonstra părinților un spectacol pregătit cu mult suflet. Nu am știut că este pedagogul de muzică al copilului meu. M-am apropiat și am îmbrățișat-o, după am depănat amintiri. Sunt recunoscător tuturor celor care reușesc să facă o mun...