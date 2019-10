Lilian Darii: „Trebuie să învățăm de la belgieni de a ne promova țara mai insistent și mai eficient”

13:20

În România, primarul capitalei, Gabriela Firea a modificat proiectul vinietei pentru București: mașinile sub Euro 5, indiferent de orașul unde sunt înmatriculate, trebuie să plătească o vinietă Oxigen pentru a putea circulă în București, iar cele sub Euro 3 nu mai au voie deloc în centrul orașului.Pentru mașinile sub Euro 3 vinieta va fi de 15 lei pe zi, iar pentru cele Euro 3 și 4 - 5 lei pe zi. Dacă va fi aprobată de Consiliul General, taxa ar urmă să fie aplicată de la 1 ianuarie 2020, relatează Hotnews.ro.Șoferii care nu au vinieta corespunzătoare vor fi sancționați cu amenzi de la 1.500 la 2.000 de lei. Aplicarea sancțiunilor va fi făcută atât de polițiști și polițiști locali, cât și de „împuterniciți ai primarului general”. Proiectul va fi discutat la următoarea ședința de Consiliu General, pe 24 octombrie.