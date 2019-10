Emily Ratajkowski face orice pentru un bronz uniform! A renunțat pe plajă la costumul de baie!

15:10

Interpreta Aura a lansat ultima piesă din trilogia sa – „Îmi arunc în aer inima”, informează SHOK.md. „E happy end. A trecut exact un an de când am lansat prima piesă – „Soare auriu”, acea piesă dramatică, după care a urmat – „Ai venit să vezi”, care era lirică. Ultima piesă mai are un pic […]