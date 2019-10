Astazi este "Ziua tăcerii"

20:30

În China, lansarea filmului de Quentin Tarantino a fost oprită în urma unei plîngeri a fiicei lui Bruce Lee.Potrivit unor surse, Shannon Lee a cerut autorităților chineze ca scenele în care este înfățișat tatăl ei să fie schimbate. Cererea se datorează faptului că în opinia ei în cadrul filmului Bruce Lee este prezenatat ca un personaj foarte arogant. Filmul Once Upon a Time in Hollywood/