“Corabia” Maiei Sandu a naufragiat în lanurile Moldovei. Dezastru în agricultură!

Deşi se prezintă drept mare luptătoare cu corupţia şi spune că are misiunea de a curăţa instituţiile statului, premierul Maia Sandu ignoră subiectul intens discutat public despre mașina de 1 milion de lei cumpărată de colegul ei din blocul ACUM, Andrei Năstase. Astfel, Maia Sandu operează cu standarde duble.“La tribuna evenimentului prin care blocul ACUM a chemat oamenii la vot pentru localele din 20 Octombrie, premierul Maia Sandu a declarat a câta oară că are misiunea de a curăță instituțiile statului.Nu s-a trecut fără pomenirea faptului că dânsa, împreună cu colegii din ACUM au luptat pe viață și pe moarte cu regimul lui Plahotniuc, care era foarte corupt și a adus țara pe marginea prăpastiei.Dar premierul Sandu ignoră cu încăpățânare subiectul discutat intens public despre mașina de 1 milion de lei cumpărată de colegul ei Andrei Năstase – achiziție care acesta a făcut-o după ce de mai mulți ani nu lucrează și nu câștigă niciun leu. Cel puțin oficial”.Între Guvernul condus de Pavel Filip, care închidea ochii când i se cerea, și guvernul Sandu nu este nicio diferenţă. „Guvernul Sandu Închide ochii când vrea. Adică e mai liber”.E vorba şi la atitudinea lui Andrei Năstase, care refuză cu ostentaţie să ofere explicaţii privind sursele sale de venit.“Năstase, candidat pentru primăria Chișinău vorbește tare despre “chestiuni ne-negociabile” precum libertatea. Dar după cum Năstase nu răspunde la afirmațiile lui Chirtoacă că a furat milioane de euro și își cumpără mașină de un milion măcar că nu are venituri – poate fi făcută concluzia că Năstase înțelege libertatea prin dreptul pentru dânsul de a face ce vrea, cum vrea și când vrea. Și numai pentru asta are nevoie de putere. Și numai pentru asta are nevoie de votul oamenilor”.sursa: hotnews.md