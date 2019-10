Dupa mai bine de o saptamana de bombardamente in nord-estul Siriei, Turcia si Statele Unite au ajuns la un acord privind incetarea focului in zona. Liderul de la Ankara sustine ca va pune capat ofensivei numai daca fortele kurde se vor retrage de acolo in urmatoarele cinci zile - VIDEO

