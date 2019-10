LADY GAGA A CĂZUT DE PE SCENĂ // VIDEO

17:30

Ca pacientă a Centrului Medicilor de Familie (CMF) nr.5 Buiucani, am adresat o plângere ministrei Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ala Nemerenco și secretarului de stat, Boris Gîlca, în legătură cu abuzul și atitudinea iresponsabilă față de actul medical al Svetlanei Ungureanu și Alei Balan, pe care l-am constatat, după ce am apelat la serviciile lor, la îmbolnăvirea de pneumonie. Am solicitat factorilor decizionali să remedieze această stare de lucruri, pentru îmbunătățirea serviciilor...