Agitaţia electorală este strict interzisă în ziua alegerilor, dar şi în cea precedentă

19:30

Directorul Centrului Republican de Diagnostica Veterinara a fost suspendat din functie, iar in laboratorul institutiei se afla o misiune de audit. Toate acestea se intampla dupa ce premierul Maia Sandu a declarat saptamana trecuta ca ar fi fost depistate peste 70 de loturi de peste infestat cu paraziti, care aveau certificate de calitate pentru comercializare. Despre mersul anchetei desfasurate in structurile teritoriale si centrale ale Agentiei Nationale pentru Siguranta Alimentelor s-a vorbit astazi in cadrul sedintei Guvernului.