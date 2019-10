Usatîi acuză PSRM că i-a clonat ziarul și l-a umplut cu mesaje false pentru a-i denigra imaginea

11:15

Tinerii pasionaţi de IT sunt invitaţi să se înscrie la un eveniment inedit- LEGATHON: Hack Corruption. Law to the People, care va avea loc în perioada 8-10 noiembrie, la Chişinău. Participanţii vor contribui la elaborarea unei aplicaţii prin care orice persoană va putea semnala prevederile legale care generează sau pot genera cazuri de corupţie.