Opt dosare au fost depuse pentru concursul la funcția de procuror general

Acordul pentru Brexit convenit de premierul Boris Johnson cu Uniunea Europeană îi va face mai săraci pe britanici decât acordul negociat de predecesoarea sa Theresa May, dacă va fi aprobat de Parlamentul de la Londra, potrivit unor analişti citaţi de Reuters. Comparativ cu acordul convenit de May cu UE anul trecut, pe care Parlamentul l-a […]