Bugetul UE și criza climatică, în discuție la summitul de la Bruxelles

12:30

Într-o democrație, o companie privată nu ar trebui să aibă capabilitatea de a cenzura politicieni sau știri, a declarat fondatorul și directorul executiv al companiei Facebook, Mark Zuckerberg, în publicația The Wall Street Journal. "Încă de când am început Facebook în 2008, m-am concentrat asupra construirii unor servicii care le dau oamenilor o voce și îi unește. De-a lungul istoriei, aceste obiective au mers în paralel - chiar dacă nu pare așa în ziua de astăzi. Frederick Douglas a numit libera exprimare ca fiind "reformatorul moral al societății". Mișcări ca #BlackLivesMatter și #MeToo depind de oamenii care își împărtășesc experiențele în mod liber. Libertatea de exprimare a reprezentat un punct central în lupta pentru democrație", scrie fondatorul Facebook. Mark Zuckerberg avertizează că, cu toate acestea, ideea de libertate de exprimare este amenințată. Unii considerând că aceasta "îndepărtează oamenii în loc să îi apropie, iar alții din spectrul politc sunt de părere că atingerea unui rezultat preferat de ei este mult mai important decât să permită oamenilor să aibă o voce". Zuckerberg: În timpul unei crize sociale, există un impuls de a retrage această libertate de exprimare "Puterea indivizilor de a se exprima s-a extins rapid în ultimele decenii. Dar în timpul unei crize sociale, există un impuls de a retrage această libertate de exprimare (...) Astăzi, în alt moment de tensiune socială, impulsul de a restricționa libera exprimare s-a întors. Avem de ales: Putem să susținem libertatea de exprimare, să înțelegem dezordinea, dar să credem că drumul spre progres înseamnă să înfruntăm idei provocatoare. Sau putem să decidem că există un cost prea mare", a mai declarat acesta. Zuckerberg a enumerat toate provocările privind libertatea de exprimare în prezent, printre care a făcut trimitere la legile altor țări, la faptul că șase din zece platforme online sunt din China și la deciziile Facebook care ar putea afecta abilitatea utilizatorilor săi de a se exprima liber. "În urmă cu zece ani, aproape toate platformele online majore erau americane. Acum, șase din zece provin din China. În timp ce serviciile de mesaje criptate, precum Whatsapp sunt folosite de protestatari și activiști, pe TikTok, aplicația chineză care prinde popularitate în jurul lumii, orice menționare a protestelor este cenzurată, chiar și politicienii din SUA definesc reglementările privind internetul pentru a se adresa siguranței publice, ar trebui să ajute la triumful libertății de exprimare", scrie acesta. Zuckerberg: Întrebarea este unde tragem linia în privinţa libertăţii de exprimare "A doua provocare sunt chiar platformele online - inclusiv Facebook. Facebook ia multe decizii care afectează abilitatea oamenilor de a se exprima liberi. Valorile noastre sunt inspirate de tradiția americană, dar respectarea strictă a Primului Amendament ar însemna acceptarea unui conținut precum propaganda terroristă sau hărțuire. Majoritatea americanilor sunt de acord că oamenii ar trebui să fie liberi să spună lucruri care nu sunt pe placul altora, dar nimeni nu ar trebui să pună pe cinva în pericol. Întrebarea este unde tragem linia". "La Facebook ne adresăm dezimformării virale, care ar putea duce la afectarea fizică a unei persoane, ca de exemplu dezimformarea din domeniul medical. Am creat sisteme specifice pentru a șterge amenințări precum exploatarea copiilor. În țările unde există riscul de conflict ștergem conținutul care ar putea duce la violență sau genocid. Există păreri diferite cu privire la ce consideră oamenii periculos. Dacă cineva distribuie un video cu un atac motivat de rasism, îl condamnă sau îl glorifică? Acum multiplicați aceste amenințări în 100 de limbi", susține Zuckerberg. Fondatorul Facebook dă ca exemplu dezimformarea, afirmând că oamenii "citesc textele de satiră" și multe publicații media preferă diferite unghiuri ale unei știri. "Sunt de părere că o companie privată nu ar trebui să cenzureze politicieni sau știri într-o democrație", a mai declarat acesta, adăugând că Facebook a luat în considerare interzicerea reclamelor pe platforma sa, însă susținând că acestea "fac parte din libertatea de exprimare". Mark Zuckerberg este fondatorul și directorul executiv al companiei Facebook, care administrează una dintre cele mai mari rețele de socializare online din lume. În luna septembrie, Facebook a anunțat formarea unui “consiliu independent de supraveghere” ce va putea modifica deciziile luate de Mark Zuckerberg în ceea ce privește conținutul permis sau interzis pe platforma online. sursa: digi24.ro