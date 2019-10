Legea Miliardului scoate la iveală esența lui Slusari și Candu

11:45

Mirosul insuportabil din Capitală este «opera comună» a fostului primar Dorin Chirtoacă, dar și a fostului său coleg de partid Valeriu Munteanu, care a deținut funcția de ministru al Mediului. Concluzia se regăsește într-un articol publicat de portalul Deschide.md.„Sursele noastre ne-au comunicat că la baza problemei mirosului urât stau mai mulți factori, însă unul din factori este cel mai grav și ar avea chiar iz penal, fiindcă ar fi fost provocat cu bună știință. Mai exact, troica – Herța, Munteanu și Chirtoacă ar fi facilitat cumpărarea a două centrifugi pentru Stația de Epurare, conștienți că acestea nu vor putea fi folosite. Perioada în care Apă-Canal a hotărât să cumpere două centrifugi a coincis cu aflarea la conducerea instituțiilor vizate de achiziționare a oamenilor din Partidul Liberal: Veronica Herța – șefă la Apă-Canal, Dorin Chirtoacă – primar general al Chișinăului și Valeriu Munteanu – ministru al Mediului. În plus, majoritatea în consiliul Apă-Canal o dețineau liberalii”, scrie Deschide.md.Sursa citată mai scrie că pentru cumpărarea acestor două centrifugi s-a cheltuit circa 20 de milioane de lei, chiar dacă în cadrul proiectului de reabilitare a Stației de Epurare, finanțat de BERD și BEI era inclusă și cumpărarea a două astfel de centrifugi.Sursele Deschide.md explică de ce Stația de epurare este acum practic nefuncțională, deși s-au cheltuit bani mulți pentru modernizarea acesteia.„La momentul de față, Apă-Canal Chișinău nu are posibilitatea de a contracta cumpărarea noilor geotuburi, și nici bani pentru înhumarea nămolului acumulat în perioada de când nu funcționau centrifugele, dar nu au nici magazii libere pentru înhumarea nămolului parvenit din geotuburi. Pentru că centrifugele nu funcționează normal ele stochează un volum enorm de rezidiu puturos care emană miros neplăcut în aer liber pe o suprafață mare din cadrul Stației de Epurare. În plus apele care ar trebuie să fie stoarse din nămol sunt scurse în râul Bâc”, se mai conține în articolul citat. Sursa: Deschide.md