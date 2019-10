Moldova alcoolică. Oamenii se îneacă în tărie, vin și bere, apoi mor pe drumuri, pentru că Guvernul așa a decis

13:15

Patologia cardiovasculară rămine în continuare cauza pricipală a mortalităţii la nivel global, Republica Moldova, nu este o excepţie. După datele statistice, acest indice este in creştere, de la 56% in 2016 la 58% în 2017. Din acest motiv compania farmaceutica ungară Gedeon Richter, pe lingă faptul ca are în arsenal toate clasele de preparate destinate tratamentului afecțiunilor cardiovasculare, susține tot felul de activități sociale menite să micșoreze mortalitatea la nivel global.