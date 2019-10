Vinul pe care-l produce R. Moldova astăzi, mai puțin, dar mai bun

14:00

PE SCURT Din cele aproximativ șase miliarde de țigări fumate anual, o parte ajung pe plaje și în apele mărilor și oceanelor. Spaniolii au găsit o metodă ingenioasă pentru a curăța plajele. Unele baruri oferă o bere gratis în schimbul unui pahar de resturi de țigară. PE LUNG Mucurile de țigară aruncate în apă, pe […] The post Barurile din Spania oferă alcool gratis în schimbul mucurilor de țigară appeared first on Moldova.org.