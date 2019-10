Novac despre Chirtoacă și Năstase: Valorile voastre europene se măsoară în milioane de euro

17:50

1. Berbec - BalantaIn timp ce Berbecul poate avea calitati excelente de conducere si este, de obicei, foarte incapatanat si dornic sa faca tot ce ii sta in putere pentru a ajunge acolo unde isi doreste, Balanta stie intotdeauna cum sa preia controlul, sa se impuna si sa gaseasca solutii in cele mai dificile situatii. Berbecul tinde sa graviteze spre Balanta fara griji atunci cand isi doreste ceva cu adevarat semnificativ; aceste doua zodii se potrivesc de minune deoarece amanadoua isi doresc o legatura emotionala profunda, in timp ce nu uita nici de nevoia de aventura.2. Gemeni - SagetatorPersoana nascuta sub semnul Gemeni este amuzanta, plina de viata si cu chef de distractie; poate sa vorbeasca despre aproape orice si sa inveseleasca oamenii din jurul tau. Cu toate acestea, dorinta de libertate a sa nu il ajuta foarte mult in relatiile constante. Pentru a ramane alaturi de cineva pe termen nedeterminat, are nevoie de un partener care nu ii va stirbi niciodata libertatea si cu care se poate distra. Aici intervine Sagetatorul, o zodie inteligenta, cu planuri mari in viata si visuri incredibile. Cu un caracter impulsiv, aceasta pereche este dornica sa cucereasca lumea si sa ajunga acolo unde viseaza.