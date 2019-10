Rosian Vasiloi: „Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc au părăsit țara prin segmentul transnistrean, fiind asistați de anumite persoane”

08:30

1. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti: str. Hirtoape, Tudor Vladimirescu, 27 August parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str. Durleşti, Florilor, Gribov, Maria Cibotari, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu str-la, Păcii, Tudor Vladimirescu str-la, Vasile Alecsandri, Vovinteni, Vovinteni 1 str-la, Vovinteni 2 str-la parțial, în intervalul de timp între 09:25 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 2. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Vatra: str. Padurii 3, Mal.Drept Lac.Ghidighici 17 parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 3. Chişinău, sectorul Centru: str. Albișoara 42, 42/1, 42/2, 44, A. Botezatu 10, Gr. Vieru 19, 21, 21/2, 21/3, 22, 23, 25, 25A, 25/2, 27, 29, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Columna 61, 63, 65, Mitropolitul Varlaam 58, 63, 63/6, în intervalul de timp între 08:50 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Sf. Ștefan 21, 23, 43, Sihastrului 42, 79A, 9003, 9090, în intervalul de timp între 09:10 - 17:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice 4. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru: str. Aleea Verde, Bujorilor, Bujorilor 1 str-la, Bujorilor 3 str-la, Bujorilor 5 str-la, Busuiocului, Busuiocului 1 str-la, Cobzarilor 7 str-la, Cobzarilor 8 str-la, Codru, Colinei 1 str-la, Colinei 2 str-la, Costiujeni, Livădarilor, Otradnii 1 str-la, Otradnii 2 str-la, Padurilor, Padurilor 1 str-la, Pădurilor 1 str-la, Plaiului 1 str-la, Pomicultorilor, Pomicultorilor 1 str-la, Pomicultorilor 2 str-la, Pomicultorilor 3 str-la, Pomicultorilor 4 str-la, Pomicultorilor 5 str-la, Pomiculturilor 6 str-la, Prepeliţei, Schinoasa-Deal, Schinoasa-Deal str-la, Schinoasa-Deal 1 str-la, Schinoasa-Deal 2 str-la, Schinoasei Deal 3 str-la, Sf.Maria, Sf.Martiri Brîncovineni, Sf.Ştefan Sihastrului, Sihastrului 1 str-la, Sihastrului 2 str-la, Sihastrului 4 str-la, Sitarului 3 str-la, Viticultorilor parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 17:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice str. Bujorilor, Cobzarilor, Cobzarilor 2 str-la, Cobzarilor 3 str-la, Izvoarelor, Livădarilor parțial, în intervalul de timp între 9:00 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str. Cobzarilor 2 str-la, Cobzarilor 7 str-la, Cobzarilor 8 str-la, Cobzarilor 9 str-la, Izvoarelor, Livădarilor, Potirnichii 3 str-la, Prepeliţei, Schinoasa-Deal, Sitarului parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 5. Chişinău, sectorul Ciocana, or. Vadul lui Vodă: str. Doina, Ion Creangă, Izvoarelor, Mihai Eminescu, Mircea cel Bătrîn, Petru Rareş, Sfîntul Dumitru, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Veronica Micle parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 6. Chişinău, sectorul Ciocana, s. Cruzeşti: str. Buna Vestire, Columna, Cruzeşti, Florilor, Ioan Scurtu, Mioriţa, Răzeşilor, Sfîntul Avram, Sfîntul Gheorghe, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 08:50 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 7. Chişinău, sectorul Rîşcani: str. Miron Costin 5/1, 7, 7B, bd. Moscova 9/5, 11, 11/5, în intervalul de timp între 09:15 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 8. Chişinău, sectorul Rîşcani, s. Ciorescu: str. 31 August 1989, Chişinăului, Mugurel, Serghei Lazo, Sf.Paraschiva, Sf.Paraschiva str-la, Sfatul Ţării, Sfatul Ţării str-la parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 9. Chişinău, sectorul Rîşcani, s. Stăuceni: str. Ciorescu 1, 3, 9999 parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 10. Anenii Noi: str. Concilierii Naţionale, Grigore Cotovschi, Parcului, Sportivă parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 10:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului str. Oziornaea, Garaj, Chișinăului parțial, în intervalul de timp între 11:00 - 12:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Cobusca Veche parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 11:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Mereni parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Delacău parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Cobusca Nouă parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Ruseni: str. 31 August 1989, Anenii Noi, Calfa, Căuşeni, Chişinăului, Garaj, Independenţei, Livezilor, Luceafărul, Oziornaia, Păcii, Păcii , Ruseni, Tineretului, Victoriei, Viilor parțial, în intervalul de timp între 11:00 - 12:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Geamăna parțial, în intervalul de timp între 11:00 - 13:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Bulboaca: str. Roșcani str-la, Speiei , Bulboaca parțial, în intervalul de timp între 11:20 - 13:20 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Gura Bîcului: str. Dnestrovscaea, Gura Bîcului, Izvoare, Mihai Eminescu, Tineretului, 1 Mai parțial, în intervalul de timp între 13:40 - 15:40 pentru conectarea clienţilor noi s. Chetrosu: str. Bisericii, Chetrosu, Chişinăului, Entuziastilor, Ghioceilor, Igor Vieru, Medicului, Molodejnaea, Plopilor, Teilor, Viitorului parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 15:30 pentru conectarea clienţilor noi s. Merenii Noi: str. Ștefan Cel Mare și Sfînt, Uzinelor, Merenii Noi parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 15:30 pentru conectarea clienţilor noi 11. Basarabeasca: str. 28 Iunie, 40 Let Pobedî, Karl Marx, Lesnaea, Moldavskaea, Octeabriscaea, Şkolinaea, Trudovaea, Zelionaea parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 12. Cahul: str. Alexandru Lipcan, Dimitriu, Dorobanţilor, George Coşbuc, Independenţei, Ivan Spirin, Livezilor, Mestecenelor, Mihai Kogălniceanu, Movilă, Nicolae Milescu Spătaru, Salcîmilor, Şcheia şos., Vişinilor parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Roșu parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 13. Cantemir: s. Țîganca parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 14. Comrat (UTA Găgăuzia): or. Ceadîr-Lunga: str. Octombrie, 23 Decembrie, Acaţievaia, Avtomobilistov, Boris Glavan str-la, Cheleş, Cikalov, Drujbî, Dzerjînski, Egor Gaidar, Egor Gaidar str-la, Gheorghi Jucov, Gheorghi Jucov str-la, Iubileinaea, Iubileinaea str-la, Kalinin, Kosîghin, Kuibîşev, Lenin, Maria Slavioglo, Matrosov, Miciurin, Miciurin str-la, Molodejnaea, Octombrie str-la, Oleg Coşevoi, Orehovaea, Persicovaea, Sîrtmaci, Suvorov, Vasilii Jukovski, Vinogradnaea, VişniovaeaVişinilor parțial, în intervalul de timp între 13:00 - 16:00 pentru conectarea clienţilor noi or. Vulcăneşti: str. 1 Mai, Cahul, Crupscoi, Orehovaea, Polevaea, Serghei Lazo, Serghei Lazo str-la, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan cel Mare şi Sfînt s-la, Tanchistov, Tanchistov str-la, Tihaea, Zoia Kosmodemianskaea parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:40 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Cazaclia: str. Lenin parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice s. Avdarma: str. Gheorghi Jucov, Miciurin, Ogorodnaea, Sovetscaea, Timoşenco parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:10 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Ferapontievca: str. Șorsa, Mira, Suvorova parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Ferapontievca: str. Grigore Cotovschi, Iurie Gagarin , P.Cotovscogo, Suvorova parțial, în intervalul de timp între 11:00 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 15. Călăraşi: or. Călărași: str. Alexandru cel Bun, Alexandru cel Bun 2 str-La, Alexei Mateevici, Constantin Negruzzi, Daneză, Hîrjăuca, Mihai Kogălniceanu, Mihai Kogălniceanu 1 str-la, Mitropolit Dosoftei, Mitropolit Varlaam 2 str-la ,partial în intervalul de timp între 08:30 – 10:30 , pentru conectarea consumatorului nou. or. Călărași: str. GSC-3, GSC-4, GSC-5, Vasile Lupu, Vasile Lupu 1 str-la, partial în intervalul de timp între 11:00 – 13:00 , pentru conectarea consumatorului nou. str. Anton Macarenco, Gheorghe Asachi 2 str-la, Grigore Vieru, Podiş, Ştefan cel Mare şi Sfint 2s-la, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan cel Mare şi Sfînt 1s-la parțial, în intervalul de timp între 08:45 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Grădinița: str. 1 Mai, Cutuzova, Iurie Gagarin, Lenin, Lesnaea, Mira, Molodejnaea, Pobedî, Serghei Lazo, Sovetscaea parțial, în intervalul de timp între 09:40 - 17:15 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Leuntea: str. Alexandr Puşkin, Chirov, Cicalova, Gheorghi Jucov, Gherman Titov, Lenin, Matrosov, Maxim Gorki, Mihail Frunze parțial, în intervalul de timp între 09:40 - 17:15 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Valea Verde parțial, în intervalul de timp între 09:40 - 17:15 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 16. Căuşeni: str. Alexei Mateevici, Calea Brezoii, Calea Brezoii 1 str-la, Constantin si Elena , Fîntîni 3, Meşterul Radu, Meşterul Voicu, Trei Fîntîni 2 str-la, Trei Fîntîni 2 str-la, Trei Fîntîni 3 str-la, Trei Fîntîni str-lă, Vasile Lupu parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Săiți parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Coșcalia parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Săiți, partial în intervalul de timp între 09:30 – 13:30 , pentru reparația echipamentului electric. 17. Cimişlia: str. 22 Decembrie, Alexandru Donici, Alexandru Donici str-la, Alexandru Marinescu, Alexei Mateevici, Constantin Stere, Cosmonauţilor, Ion Creangă, Iurie Gagarin, Luceafărul, Luceafărul str-la, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu 1 str-la, Mihai Eminescu 2 str-la, Mihai Eminescu str-la, Mircea cel Bătrîn, Miron Costin, Nicolae Bălcescu, Petru Zadnipru, Serghei Lazo, Teilor, Trandafirilor, Veronica Micle parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Alexandru cel Bun, Alexandru cel Bun str-la, Cimislia, Ioan Vodă, Ion Creangă, Perciun A., Petru Zadnipru, Vasile Alecsandri, 27 August, Alexei Șciusev parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Gura Galbenei: str. Alexandr Puşkin, Damian, Fintinilor, Gura- Galbenei, Iurie Gagarin, Livezilor, Mihai Eminescu parțial, în intervalul de timp între 12:00 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 18. Criuleni: s. Ustia parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Măgdăcești ,partial în intervalul de timp între 13:30 – 15:00 , pentru conectarea consumatorului nou. 19. Hînceşti: str. 31 August 1989, Alba Iulia, Alessandro Bernardazzi, Alexandru Marinescu, Buciumul, Bucovina str-la, Bucureşti, Cireşelor, Colinelor , Crezantemelor, Dacia , Dionis Lică, Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, Drumul Naţional, Floare, Florilor, George Enescu, Gheorghe Coşbuc, Grigore Vieru , Industrială, Izvoarelor, Lăcrimioarelor, Leovscaea, Livezilor, Logăneşti, Mihalcea Hîncu, Mihalcea Hîncu, Mioriţa, Nucilor, Octeabriscaea, Pomicultorilor, Romaniţelor, Soarelui, Toma Ciorbă, Trandafirilor, Victoriei, Vioarelor parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Onești s. Strîmbeni parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 21:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 20. Ialoveni: str. Mărțișor 29 parțial, în intervalul de timp între 08:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Țipala parțial, în intervalul de timp între 08:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Horești: str. Vasile Alecsandri, Horești parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 18:33 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Horești: str. Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, Horești parțial, în intervalul de timp între 08:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Zîmbreni parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 19:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Cărbuna , partial în intervalul de timp între 09:15 – 19:00 , pentru reconstrucția liniei electrice aeriene. s. Puhoi , partial în intervalul de timp între 13:15– 15:20 , pentru conectarea consumatorului nou. 21. Leova: s. Băiuș parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 22. Nisporeni: str. Alexandru cel Bun, Alexandru Lăpuşneanu, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Constantin Stamati, Haiducilor, Ioan Vodă, Livezilor, Livezilor str-la, Maguri, Sfinti Voievozi, Suveranitatii, Zubcu-Codreanu Nic parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric" s. Păruceni s. Valea Nîrnovei parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:45 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 23. Orhei: str. Odaea parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Ocnița-Țărani: str. Ocnița-Țărani 375 parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Inculeț: str. Ion Inculeț 1 parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Vîprova parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Step-Soci parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Chiperceni parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Odaea parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 24. Străşeni: str. Iurie Gagarin, Mitropolit Petru parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Alexandru Marinescu , Alexandru Marinescu str-la, Elena Alistar, Vasile Lupu parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 19:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Scoreni parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 19:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Cojușna: str. Cîmpiilor , Mihai Viteazul, Nicolae Milescu Spătaru, Primavarii, Cojuşna, Sireţcaea, Sîreţului , Ştefan cel Mare şi Sfînt, Vasile Lupu, Victoriei , Nucarilor, Petru Rareş parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Pănășești parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 19:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Sireți: str. Prieteniei, Sireți parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Cojușna: str. 1 Strada, 27 August, Alecu Russo, Alexandru cel Bun, Alexandru Marinescu, Chişinăului, Codreanu P., Combatanţilor, Constructorilor, Copiilor , Doina şi Ion Aldea Teodorovici, Dragăş Vodă, Gavriil Musicescu, Grigore Vieru, Independenţei, Ion Creangă, Mecanizatorilor, Memoriei , Mihai Viteazul, Mihai Viteazul str-la, Nouă, Pavel Boţu, Petru Rareş, Popov, Protoereul Alexandru Turcin, s.Cojuşna, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Valeriu Cupcea parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice s. Cojușna parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 25. Ştefan Vodă: str. Ion Creangă, Mihai Eminescu, P.Dudnic, Vasile Lupu parțial, în intervalul de timp între 15:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Popeasca: str. Boris Glavan, Ion Creangă, Iscra, Livezilor, Popeasca, Serghei Lazo, Suvorova parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Caplani: str. Caplanî, Lenin, Recinaea, Sov.Armii, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Cioburciu: str. Iurie Gagarin, Boris Glavan, Lenin, Lomachina, Cioburciu parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 11:15 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului 26. Taraclia: s. Mirnoe: str. 8 Martie, Mirnoe, Stepnaea parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 27. Teleneşti: s. Coropceni parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Negureni parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric Pentru informații suplimentare contactați Serviciul Suport Clienți al companiei la telefonul 022-43-11-11.