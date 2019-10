video| Arme și muniții, deținute ilegal de un moldovean. Oamenii legii au ridicat 500 de cărtușe și mai multe grenade

18:40

Primii pași sunt întotdeauna cei mai grei, deoarece începutul oricărui lucru necesită răbdare, dăruire și perseverență, iar o carieră reușită în IT nu face deloc excepție. Tinerii pasionați de programare sunt invitați la IT Career Orientation-un training organizat în incinta Tekwill, pe data de 31 octombrie, cu începere de la ora 8:30.