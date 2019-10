Partidul Nostru acuză CEC-ul că nu ia atitudine față de ilegalitățile comise de PSRM

10:00

Cele 9 luni în care aștepți venirea pe lume a copilului tău sunt o perioadă emoționantă, dar uneori simptomele problematice te pot împiedica să consumi toate vitaminele și mineralele de care are nevoie cel mic. Încearcă și tu câteva rețete consistente, care te ajută să te simți mereu bine.Deși ai vrea să mănânci în plus pentru a te asigura că dezvoltarea celui mic decurge fără probleme, uneori grețurile, epuizarea sau durerile de spate te pot împiedica să consumi suficienți nutrienți. Specialiștii îți sugerează câteva rețete adaptate nevoilor organismului din timpul sarcinii, care combat tendința de grețuri și previn carențele nutriționale. Te poți bucura de un gust bun fără să cumperi produse are conțin prea mult zahăr sau grăsimi și care pot periclita sănătatea ta și a celui mic.