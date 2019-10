În an aniversar, rețeaua Linella va număra 100 de magazine – De 100 de ori mai aproape de tine (VIDEO)

15:20

PE SCURT Peste 1600 de oameni au contribuit la un experiment unic de crowdfunding pentru jurnalismul românesc: Inclusiv. Publicația creată de o echipă de jurnaliști români a lansat un proiect de crowdfunding inspirat de succese internaționale, precum The Correspondent din Olanda sau Kraut Reporter din Germania. Și au reușit. Au reușit să strângă 104 000 […]