Ina – EROINA DIN VLOGURILE „Zâmbărele” a decedat în accidentul rutier de la Căușeni. Prietenii sunt șocați!

16:00

Acum câteva luni, Kim Kardashian a făcut furori cu rochia ei cu corset extrem de strâns de la Gala Met. Se pare că soțul său, Kanye West, nu a fost la fel de încântat de cum s-a afișat vedeta. Într-un episod recent din Keeping Up With the Kardashians, o discuție aprinsă între Kim și Kanye […]