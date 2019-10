Klaus Iohannis participă la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles

16:45

Andrei Năstase este liderul Partidului Politic Platforma Demnitate și Adevăr, formațiune care a acces în Legislativul Republicii Moldova, în cadrul Blocului ACUM, la parlamentarele din 25 februarie curent. Năstase deține funcția de viceprim-ministru și cea de ministru al Afacerilor Interne în Guvernul condus de Maia Sandu, funcții din care a derogat, odată cu înscrierea în cursa electorală pentru alegerea primarului municipiului Chişinău. În buletinul de vot se regăsește pe poziția a zecea. Andrei Năstase a obținut mandatul de deputat, candidând în circumscripția electorală nr.33, Chișinău, și pe lisa Blocului ACUM. A renunțat la mandatul de deputat și a acceptat să facă parte din componența Guvernului. În iunie 2018, Năstase a fost ales primar al capitalei la alegerile locale noi. Mandatul acestuia însă nu a fost validat pe motiv că a făcut campanie electorală pe rețelele de socializare în „ziua tăcerii”. Decizia Judecătoriei Chișinău de invalidare a scrutinului electoral a fost criticată dur de experți locali, ambasadori și reprezentanți ai unor foruri internaționale. Decizia a rămas în vigoare şi după ce a fost contestată în instanțele superioare. Andrei Năstase s-a lansat, oficial, în politică pe 13 decembrie 2015, când a fost ales președinte al Partidului Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA). Anterior el a fost liderul Platformei Civice Demnitate și Adevăr, constituită în februarie 2013. În 2013 - 2018 Platforma Civică Demnitate și Adevăr, apoi formațiunea politică cu aceeași denumire au desfășurat cele mai ample proteste stradale antiguvernamentale din ultimii zece ani. La alegerile prezidențiale din 2016, Andrei Năstase s-a înscris în cursa electorală, dar s-a retras în favoarea Maiei Sandu. Andrei Năstase are studii de jurist, a fost procuror până în 2000, apoi director adjunct la AIR Moldova. În 2002 a devenit avocat, meserie pe care a practicat-o până la implicarea sa în politică. Năstase a fost unul dintre avocații oamenilor de afaceri Viorel și Victor Țopa, condamnați la închisoare în R. Moldova, dar care s-au refugiat în Germania. Averea și veniturile Andrei Năstase locuiește într-o casă la sol din or. Codru, mun. Chișinău, care a fost data în exploatare în 2014. Potrivit datelor cadastrale, imobilul valorează 2,23 milioane de lei și are o suprafață de 156 m.p. Casa este însă înregistrată pe numele mamei politicianului, Anna, care locuiește în satul ei de baștină, Mândrești, Telenești. Într-o explicație oferită pentru portalul Moldova Curată Andrei Năstase a adus următoarele argumente: „Când am început să-mi construiesc casa, era o perioadă foarte tulbure, când m-am luat la luptă cu acest regim care, pe de o parte, își zicea pro-european, iar pe de altă parte, jefuia oamenii, îi deposeda de afaceri. Atunci am zis că, dacă ies în spațiul public și mă bat cu ei, atunci trebuie să mă protejez. N-am făcut nimic altceva decât să mă protejez și mi-am protejat ceea ce aveam mai scump – casa familiei mele. Eu țin foarte mult la casa părintească, la casa familiei pe care eu împreună cu soția și cu copiii mei am reușit s-o avem. Dacă aș fi fost un angajat la stat, dacă aș fi trăit din banii primiți de la stat, ar fi trebuit să dau socoteală – ce fac cu casa mea, cu banii mei. Dar atâta timp cât eu mi-am adus banii acasă, toți banii pe care i-am făcut în străinătate, nu i-am dus în off-shore-uri, și după 12 ani de trăit într-un cămin studențesc era absolut firesc să pot să am o casă, o masă, un loc în care să pot trăi cu familia mea”. Pe lângă casa de la Codru, în care locuiește, Năstase este și proprietarul casei părintești de la Mândrești, notează ZdG, care i-a fost lăsată drept moștenire cu toate anexele. La fel, familia lui Năstase a primit drept moștenire 2/3 din casa părinților soției sale, din Bubuieci, mun. Chișinău. Alături, pe aceeași stradă, soții Năstase mai dețin două terenuri pentru construcții: unul de 25 de ari, cumpărat în 2010 de la mama soției politicianului, și altul cu suprafața de 14 ari. În declarația pe proprie răspundere depusă în cadrul alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019, Andrei Năstase a indicat că în ultimii doi ani nu a avut venituri oficiale. În schimb, soția sa, care locuieşte împreună cu copiii în Germania, a avut un venit anual de aproape 68 de mii de euro (1,33 milioane de lei) de la o companie germane. De asemenea, în bugetul familiei Năstase au mai intrat 14,04 mii de euro (300 de mii de lei) sub formă de indemnizaţii pentru copiii minori, dar și 35 de mii de euro (700 de mii de lei) obținuți în urma vânzării unui automobil de model Mercedes S350. Andrei Năstase mai declară nouă terenuri, o casă de locuit în or. Codru, un apartament și mai multe bunuri imobile primite drept moștenire în satul Mândrești, raionul Telenești. Acesta declară un singur automobil, un Nissan Maxima, fabricat în 2004 și cumpărat în 2005. La începutul anului 2019, Andrei Năstase și-a procurat cu 41 mii 750 de euro un automobil de model Volvo XC90, produs în 2018. Năstase a declarat că mașina a fost procurată de familia sa care locuiește în Germania, iar el se folosește de ea în Republica Moldova. „Toată avuția mea este una pe care am căpătat-o pe căi licite, muncind în R. Moldova și în străinătate, astfel încât să nu am de dat socoteală absolut nimănui. N-am lucrat la stat, n-am lucrat în administrația publică locală sau centrală, nu am avut banul public la discreția mea. Dimpotrivă, am lucrat de dimineață până seara apărând drepturile omului acasă și în străinătate”, a declarat Năstase pentru ZdG la începutul campaniei electorale din primăvara anului 2018. Conexiunea cu Air Moldova RISE Moldova a scris în campania electorală din 2016, atunci când Andrei Năstase a candidat pentru funcția de președinte al R. Moldova (s-a retras ulterior în favoarea Maiei Sandu) că Procuratura Generală a confirmat într-un răspuns dat jurnaliștilor că „în arhivă au fost identificate unele acte întocmite de către ajutorul procurorului de transport Andrei Năstase, privind controalele efectuate asupra mai multor aspecte ale activității întreprinderilor din domeniul aviației civile, inclusiv la întreprinderea de stat AIR Moldova”. „Deși, ca urmare a controalelor, au fost stabilite un șir de derogări în activitatea Air Moldova (aflată în subordinea Administrației de Stat a Aviației Civile (ASAC), condusă la acea dată de Victor Țopa – n.r.), nu au fost întreprinse actele de reacționare de procuror pe măsura încălcărilor depistate”, nota RISE Moldova, cu referire la răspunsul PG. Ulterior Andrei Năstase a activat în cadrul AIR Moldova în calitate de vice-director. „Am acceptat oferta Air Moldova pentru că era de perspectivă, cu investiții străine foarte mari. Este pură speculație că plecarea mea este legată de controalele la Air Moldova sau la ASAC și dosare inițiate contra lui Victor Țopa. Eu nu am emis nicio ordonanță pe numele lui Țopa și nu am fost implicat în dosarele intentate de procuratură contra lui. De fapt abia în 2002, regimul comunist a pornit mai multe dosare contra lui Victor Țopa”, declara Andrei Năstase, pentru sursa citată. Tot RISE Moldova nota că de numele lui Andrei Năstase ar fi legate și o serie de tranzacții financiare efectuate în conturi din Moldova pe numele mamei lui Andrei Năstase și a soacrei sale. În perioada 2009-2012, Andrei Năstase ar fi retras din conturile mamei sale, pe care le gestiona în baza unei procuri, suma de 5,66 milioane lei. La fel s-a întâmplat și în cazul soacrei lui Năstase, Maria Brăileanu, care a primit de la compania Aero Flight Limited în conturile bancare 96.000 de euro, iar de la Euroleasing – suma de 408.548 lei, la care s-au adăugat depuneri în numerar de 50.000 de euro de la Andrei Năstase. Ulterior, în baza unei procuri, Andrei Năstase a retras sumele respective din conturile soacrei sale. Andrei Năstase a negat că ar fi fost vorba de 5 milioane de lei în conturile respective: „Nu au fost niciodată 5 mln de lei. Au fost doar 200.000 de euro, jumătate pe conturile mamei, iar alta pe cel al soacrei. Sunt plata pentru serviciile prestate companiei Aero Flight Limited. Banii au fost puși pe conturi. Totul a fost legal. Or astfel de transferuri sunt verificate de CNA. Cât despre Euroleasing, apoi eu am scos de pe conturile de la bancă banii primiți de la Aero Flight și i-am dat acestei firme pentru că oferea dobândă mai mare. Acolo, director era Vladimir, fratele lui Victor Țopa. Sunt aceiași bani primiți de la Aero, dar convertiți în lei”. Atât Procuratura Generală, cât și CNA au răspuns jurnaliștilor că Andrei Năstase nu are calitatea de bănuit în nicio cauza penală aflată în gestiunea acestor instituții. Litigiul privind încălcarea legislației electorale În cadrul actualei campanii electorale Andrei Năstase a fost învinuit de concurenți că ar fi încălcat legislația electorală pentru că a imprimat pe pliantele sale pentru Chișinău, alături de fotografia sa, imaginea domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt și imaginea Primăriei Chișinău. La 5 octombrie 2019, Judecătoria Chișinău a adoptat o hotărâre prin care a obligat Blocul electoral ACUM să lichideze stocul rămas de pliante. Totodată, Năstase a fost obligat să șteargă de pe contul său de Facebook imaginea cu acest pliant electoral.