Un cunoscut jurnalist rus de investigații despre acuzațiile privind implicarea lui Usatîi în Laundromat: cine și ce a fumat?

Când Joaquin Phoenix a fost ales oficial pentru rolul principal în thriller-ul Joker al lui Todd Philips, vestea nu i-a șocat pe mulți, având în vedere că a mai jucat singuratici în Her, You Were Never Really Here și Inherent Vice. Dar după ce am citit interviul cu actorul de 44 de ani din New York Times, e greu să-ți imaginezi pe altcineva în locul lui. Conform articolului, să-l joace pe Joker a fost la fel de oribil ca subiectul în sine: Arthur Fleck, un clovn deprimat din Gotham City care devine infractor după ce societatea își bate joc de el.