NASA a prezentat costumul spaţial care va fi purtat de astronauţi pe Lună // VIDEO

Accidentul s-a produs în jurul orei 9 dimineaţa (07.00 GMT) pe Via Cassia, a precizat agenţia italiană de presă ANSA. Compania de transport public ATAC a menţionat într-un comunicat că investighează "cauzele acestui grav accident" şi a prezentat scuze. Capitala italiană are o problemă veche cu transportul public, notează dpa. ATAC este în pragul falimentului, flota sa este învechită şi nu mai puţin de 25 de autobuze ale sale au luat foc de la începutul acestui an. Nici reţeaua de metrou a oraşul...