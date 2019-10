Țâcu: Voi crea cluburi sportive

19:20

Mancam ce pica, pentru ca nu ne tine buzunarul sa cumparam ceva calitativ si sanatos. Asa spun multi oameni, cand sunt intrebati ce pun in cratita zi de zi. In Ziua Mondiala a Alimentatiei am incercat sa spargem mitul, potrivit caruia, a manca sanatos costa mult. Am luat in echipa noastra de filmare un nutritionist si am mers la Piata Centrala din Chisinau.