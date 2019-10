Și totuși? Blocul ACUM și Socialiștii vor clarificări de la CC în cazul unor anticipate

10:50

Guvernarea PSRM-ACUM spune că s-a ocupat în ultimele luni de demontarea unor scheme economice nocive lăsate de fosta putere, iar acum a ajuns și rândul lichidării unor monopoluri la exportul de miez de nucă și de miere. În sprijinul guvernării au venit experții unei organizații neguvernamentale aliate, IDIS-Viitorul, care a pregătit un plan de acțiuni, după cum i-a spus într-un interviu Valentinei Ursu economistul Viorel Chivriga:Europa Liberă: De la învestirea noii puteri auzim cu regularitate declarații că trebuie demontate monopolurile, care spun că în condițiile economiei de piață toți agenții trebuie să aibă același tratament. Dvs. ce constatați pe moment?Viorel Chivriga: „Se face prea puțin pentru a crea niște condiții ca economia să respire liber. Declarațiile sunt declarații, dar faptele sunt diferite. Probleme în sectoarele economiei au existat și există. Deci, se face prea puțin ca ele să fie eliminate. În același timp, comunitatea de afaceri trebuie să simtă suportul statului sau, în cel mai rău caz, statul prin birocrații pe care îi are și pe care îi crește atât de grijuliu să n-o împiedice să-și desfășoare activitatea. Și trebuie să ținem cont de faptul că avem concurenți în afară care sunt destul de tari. Suntem vecini cu Ucraina, un stat cu un potențial enorm, dar ucrainenii preiau de la noi practicile bune și ne dau gratis practicile proaste, deci anumite scheme care sunt tutelate de către funcționarii instituțiilor de stat...” Europa Liberă: Concret, în ce domeniu?Ucrainenii preiau de la noi practicile bune și ne dau gratis practicile proaste... Viorel Chivriga: „În toate domeniile, comerț internațional, calitate. Dar Ucraina pășește destul de rapid în unele sectoare și ocupă locul lăsat de agenți economici din Republica Moldova. Dacă vorbim pe sectoare, la Cracovia, la Congresul guvernărilor locale am ascultat o prezentare făcută de savanții din Ucraina referitoare la dezvoltarea sectorului de nucifere. Ei ne-au spus destul de clar: „Noi suntem din urma voastră, noi simțim că sunteți mai departe, dar noi vă ajungem”. În Republica Moldova sunt plantații de nuc în jur de 16 mii de hectare, în Ucraina de 19 mii. Cei din sectorul de nucifere, dacă exportă în țări occidentale, cum ar fi Germania, cum ar fi Austria, cum ar fi Olanda, cei din Ucraina exportă în țări mai puțin dezvoltate, dar eu sunt sigur că ei îi vor ajunge pe exportatorii noștri, mai ales că celor de aici de acasă le pun piedici tot ai noștri prin aceiași funcționari de stat. Cei care produc, cei care exportă nuci sunt agenți economici care au investit și au investit enorm, ei sunt cei care achită o taxă la sursă de 5 la sută, cândva era de 2 la sută, dar ucrainenii nu achită o asemenea taxă. Deci, schemele care au existat în Republica Moldova la ei au existat pe timpul lui Ianukovici, acum exportul la ei e liber, ei se simt confortabil. În același timp, agenții economici din Republica Moldova de acum sunt în situația să importe produse din Ucraina, care sunt mai ieftine, și în unele cazuri noi observăm o diminuare a numărului de exportatori. Pe de altă parte, există o altă fațetă a problemei: imaginea, imaginea statului, a sectorului care este știrbită rău de tot și asta o spun investitorii. Eu am avut multe discuții cu cei din sector, o astfel de situație a fost pe timpul Guvernului lui Filat, a existat și până acum.”Europa Liberă: Foștii guvernanți, mă refer la fostul șef al Executivului, Pavel Filip, care astăzi e șeful fracțiunii democrate în Parlament, respinge aceste critici, acuzații și spune că niciodată nu a existat monopol la exportul de nuci, de alte produse agricole.Viorel Chivriga: „Păi eu știu că au existat sistări ale exportului pe o perioadă destul de mare, trei luni și știu că au existat situații în care mulți exportatori nu reușeau și nu puteau să exporte. Eu am discutat cu mulți dintre ei.”Europa Liberă: Ziceați despre situația exportului mierii de albine. Viorel Chivriga: „Da, aici eu făceam o aluzie la concurentul nostru pe care îl avem aici în apropiere, în Ucraina, la miere. Da, avem potențial, el nu este explorat în mare măsură, dar în același timp ne vânează Ucraina, care are resurse naturale, are păduri, are o armată întreagă de apicultori, care sunt destul de dibaci în ceea ce fac ei și în același timp ei ocupă și ne dictează prețurile pe piața internațională. Ei sunt cei care vin cu prețuri pe piața regională și sunt cei care ne vor încurca foarte mult anume ca să mărim exporturile în Uniunea Europeană.”Europa Liberă: Au fost întrevederi la Ministerul Agriculturii între cei care produc și exportă și conducerea acestui minister de resort. Viorel Chivriga: „Asta e foarte puțin. Întrevederile au niște rezultate palide.”Europa Liberă: Dvs. ce propuneți, iată dacă e vorba de sugestii pentru Ministerul Agriculturii?Ministerul Agriculturii să fie mai operativ... Viorel Chivriga: „Eu propun ca Ministerul Agriculturii să fie mai operativ în situații de așa gen, în al doilea rând, dacă nu are resurse umane, să le caute și în același timp trebuie să intervină prompt când există situații în care trebuie ajutați producătorii și exportatorii de produse agroalimentare. Noi nu suntem așa de bogați ca să ne permitem luxul de a bloca niște oameni care investesc și care asigură statului niște rezerve prin resursele umane pe care le mențin acasă, prin banii pe care îi aduc în țară, prin locurile de muncă și prin faima acestei țări, care trebuie să fie una pozitivă.”Europa Liberă: Aparent, guvernarea lasă să se înțeleagă că nu ar mai exista persoane interesate de monopoluri, de a favoriza anumiți agenți economici care exportă. Dvs. cunoașteți mai bine cum stau lucrurile?Viorel Chivriga: „Eu cred că persoane multe există și trebuie să ne dăm seama că acolo unde e bine se vor mulți. Nu am văzut blocaje, de exemplu în unele sectoare unde nu merg treburile bine, cum ar fi, de exemplu, sectorului laptelui, sectorul animalier, unde avem o reducere drastică mai mult de un deceniu a efectivului de animale, dar anume sectoarele unde există și potențial, unde sunt investiții și sunt rezultate extraordinare. Trebuie să ne dăm seama că noi avem niște poziții care au fost cucerite foarte greu. Republica Moldova e unul din statele de top în producerea și exportul nucilor - poziția a cincea, a șasea în topul mondial și undeva a doua, a treia în topul european. Republica Moldova e un stat care e în top la exportul prunelor, e în primele cinci, e țara care exportă cel mai mult în Europa de Est struguri. Trebuie să ne mândrim, pe de o parte, dar pe de altă parte trebuie să fie acordat tot suportul celor care sunt antrenați în acest domeniu.”Europa Liberă: Dvs. credeți că s-ar mai găsi persoane care să dorească să stăpânească situația dintr-un anumit domeniu, să mențină un monopol, să-l edifice?Viorel Chivriga: „Când instituțiile statului vor permite acest lucru, cu siguranță se vor găsi și mulți se întreabă de ce merg lucrurile foarte greu, deci anume la exporturile chiar în statele din CSI. Deci, locul acela pe care l-a lăsat Moldova în 2005-2007, după 2013...”Europa Liberă: După restricțiile impuse de Federația Rusă pentru mărfurile moldovenești?Viorel Chivriga: „După restricții... Ele sunt deja ocupate, dar cu pași nu chiar rapizi Moldova se întoarce. Și în cazul de față, dacă privim la aceleași prune, la aceiași struguri, deci aici ponderea în exportul din UE este destul de mare, 30-40 la sută. Datele arată că există niște rezultate remarcabile.”Europa Liberă: Ideea Dvs. e că sunt foarte multe rezerve nevalorificate și ar trebui cumva să se consolideze cei care nemijlocit poartă răspundere pentru exportul de mărfuri din Republica Moldova?Viorel Chivriga: „Dnă Valentina, comerțul internațional e un indiciu al competitivității unei țări, al unui sector economic, al unui agent economic. Noi vorbim de comerțul internațional la nivel de țară, dar noi ar trebui de acum să coborâm în jos, să vorbim de exporturi locale, de exportul din localitatea A, din localitatea B, din regiunea C, să jonglăm cu termenii care au tangență cu investițiile tot la nivel de localitate. Aici abordările trebuie să fie schimbate și lucrurile acestea trebuie făcute odată și odată. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem că suntem un stat mic, dar pentru un stat mic e nevoie de o viteză extrem de mare în raport cu țările mari pentru a menține, în primul rând, nișele care sunt ocupate și, în al doilea rând, de a adăuga competitivitate. Economia nu stă pe loc. Aici într-adevăr e nevoie de un bloc comun, e nevoie de eliminarea rapidă a tuturor barierelor, căci ele există, așa cum au existat și înainte...”E nevoie de eliminarea rapidă a tuturor barierelor... Europa Liberă: Bariere vamale, fiscale...Viorel Chivriga: „Bariere vamale, fiscale, sunt și bariere tehnice. Noi discutăm despre unele sectoare ale economiei naționale fie din agricultură sau din altă parte, dar noi până acum avem numai trei poziții tarifare la produsele din sectorul animalier care sunt acceptate de Uniunea Europeană. S-a discutat la diferite niveluri de diferiți miniștri, care promiteau că într-un an de zile vom putea să exportăm carne, ouă, dar noi acum...”Europa Liberă: Dar Moldova nu a putut să demonstreze că respectă standardele europene.Viorel Chivriga: „Dar nici cei de la Bruxelles în unele cazuri nu cunosc care ar fi calea pentru a primi un acces mai sporit pe piața europeană. Eu la Bruxelles am discutat cu unii funcționari de la Comisia Europeană, care s-au uitat nedumeriți, dar nu au avut un răspuns prompt. Dar Guvernul și ministerul de la Chișinău ar trebui să aibă o claritate referitor la ceea ce trebuie de făcut pe termen scurt.”Europa Liberă: Există foaia de parcurs care este inclusă în Acordul de Asociere pe care Moldova îl are cu UE.Viorel Chivriga: „Da, dar toată problema constă în aceea că acum se vorbește tot mai puțin și mai puțin de foaia de parcurs și asta e o gafă mare a guvernării. Noi trebuie să vorbim mai mult despre rezultatele obținute și ceea ce trebuie de făcut pe partea Acordului de Liber Schimb de prin 2014, de prin campaniile electorale. Acum trebuie să arătăm rezultate, trebuie să vedem unde nu merg lucrurile pentru a veni cu soluții, pentru a schimba lucrurile.”Europa Liberă: Păi dar dvs., experții, tocmai misiunea aceasta o și aveți?Viorel Chivriga: „Dar noi nu putem să facem lucrurile pe care trebuie să le facă ministerele și Guvernul. Noi putem să contribuim, putem să ajutăm, putem să venim cu unele soluții, propuneri, putem să conlucrăm, putem să ne suflecăm mânecile cu toții și să lucrăm împreună, dar asta-i misiunea, în primul rând, a Guvernului.”