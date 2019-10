Un sindicat social-inovativ pentru noua generație

08:20

Suntem căsătoriţi de mai mulţi ani şi avem doi copii minori. Din anumite motive, am decis să declanșez proce­dura de divorţ. Am făcut un acord verbal cu soţul referitor la domiciliul, educaţia şi întreţinerea copiilor. Însă nu am ajuns la un compromis referitor la împărţirea averii comu­ne. Ştiu că până acum căsătoria se desfăcea în […]