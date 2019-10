Republica Moldova este cel mai mare beneficiar de ajutor UE din vecinătatea europeană

10:00

PE SCURT Natasha, autoarea blogului de călătorii thebohochica.com a fost în Tbilisi unde a încercat vinurile georgiene, churchkhela, khinkali, a vizitat Orașul Vechi și a avut diferite acitvități. Tânăra a povestit experiența ei și are câteva recomandări. PE LUNG Descoperiți orașul vechi Orașul vechi din Tbilisi începe în jurul băilor de sulf din Abanotubani, sub […]