Ceață în Moldova: Mai multe zboruri, reținute și anulate la Aeroport

09:10

Cel puţin o persoană şi-a pierdut viaţa şi alte zece sunt date dispărute după prăbuşirea spectaculoasă, marţi, a unui imobil cu şapte etaje într-un cartier rezidenţial din Fortaleza, în nord-estul Braziliei, au anunţat pompierii, relatează AFP. “Opt persoane au fost scoase de sub dărâmături. Din nefericire, una era moartă. Sunt alte zece persoane pe care familiile lor nu au reuşit să le localizeze”, a explicat jurnaliştilor colonelul din serviciul de pompieri Cleyton Bezerra. Um vídeo enviado por um internauta mostra momentos após o desabamento de um prédio de sete andares no cruzamento da Rua Tomás Acioli com Rua Tibúrcio Cavalcante, no Bairro Dionísio Torres, em Fortaleza #DiáriodoNordeste pic.twitter.com/AGsMLmeH0O— Diário do Nordeste (@diarioonline) October 15, 2019 Echipele de salvare au găsit două persoane în viaţă sub dărâmături şi depuneau toate eforturile pentru a le extrage în cel mai scurt timp, potrivit Agerpres. Imagini impresionante difuzate la postul local de televiziune au arătat mormane de ciment de culoare galben închis, sub un nor dens de praf. ???DESABAMENTO OCORREU NA CONFLUÊNCIA DAS RUAS TIBURCIO CAVALCANTE COM NOGUEURA ACIOLY. Prédio que desabou tinha sete andares e há suspeitas que estava habitado. pic.twitter.com/H4FH5bBmbG— Donizete Arruda (@donizetearruda7) October 15, 2019 Cauzele prăbuşirii nu au fost stabilite deocamdată. Clădirea se afla în cartierul Dionisio Torres, locuit de clasa mijlocie în apropierea plajei Iracema, unul din principalele puncte de atracţie din Fortaleza. În aprilie, 24 de persoane au murit în prăbuşirea a două imobile construite ilegal într-o favela din Rio de Janeiro, ca urmare a ploilor torenţiale.