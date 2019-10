După o nuntă somptuoasă, direct în Maldive! Cum se odihnește Daria Klyukina în luna ei de miere (Foto)

14:00

Cu toții o cunoaștem după calitățile sale vocale, demonstrate încă din fragedă copilărie. Cleopatra Stratan cucerește și la 17 ani cu piese tot mai îndrăznețe, care sunt pe placul a mii de ascultători. Ce-și dorește însă, interpreta, peste un an, n-o să ghiciți. Noi am provocat-o în cadrul proiectului #CEvreaEA și am aflat. „Vreau peste […]