Cauză penală pentru călătoria în Dubai

Institutul Național al Justiției a dat startul unui nou an de studii. În următoarele 18 luni, candidații pentru postul de judecător și procuror vor urma cursuri sub îndrumarea celor mai buni juriști ai țării. Conducerea instituției promite să se axeze, în special, asupra activităților practice, prin reducerea la minimum a orelor teoretice. Pentru prima dată de la înființarea Institutului Național al Justiției, la ceremonia dedicată începerii noului an de studii a participat și președintele țării...