Italia, Patria nostra, din 3 septembrie la Jurnal TV

Daca unii sunt abia la inceput de cale, altii se pot lauda cu succese in domeniul ales. Unul dintre acestia este Sergiu Gurau, directorul executiv al Asociatiei obstesti „Eco-Razeni”, fondatorul primei intreprinderi sociale de catering in Republica Moldova, care a deschis portile spre angajare in sfera alimentatiei publice a persoanelor cu dizabilitati. /// Intr-un interviu exclusiv pentru pentru Jurnalul Saptamanii, Sergiu Gurau ne-a descris in detaliu cum sa dezvolti o astfel de afacere in conditii nu prea benefice. Pana a-l asculta pe antreprenor, sa vedem ce se face, de fapt, la Razeni.